11 000 саженцев различных видов деревьев посадят в Самарской области
18 октября 2018 12:50
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20 и 24 октября МЕГА Самара совместно с Фондом социально- экологической реабилитации Самарской области и Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области организует мероприятия по высадке 11 000 саженцев различных видов деревьев. Присоединиться к эко-активности и внести свой вклад в озеленение Самарской области сможет любой желающий.
Экомарафон МЕГИ Самара «Для тебя. Для нас. Для планеты» благополучно завершен, но на этом экологические инициативы торгового центра не заканчиваются. В октябре совместно с Фондом социально-экологической реабилитации Самарской области и Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области МЕГА произведет осеннюю посадку деревьев, и приглашает всех неравнодушных к сохранению природной красоты родного края поддержать проект.
Первая встреча пройдет в субботу, 20 октября, в 10:00 в Загородном парке Самары, где будут посажены рябины и каштаны.
В среду, 24 октября, все желающие также смогут принять участие в посадке берез в селе Васильевка около города Тольятти. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, сообщает пресс-служба Меги.
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