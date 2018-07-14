Звезды «Игры престолов» приедут в Москву на финал ЧМ-2018

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Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов», приедет на финал чемпионата мира по футболу в Москву. Вместе с ним в Россию посетит и актриса Роуз Лесли, которая запомнилась по роли Одичалой в сериале.В июне актеры поженились. О совместной поездке на мундиаль Харингтон сообщил в эфире Би-би-си.В финале ЧМ-2018 сыграют сборные Франции и Хорватии. Игра состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».11 Кит Харингтон объявил о завершении съемок последнего сезона «Игры престолов». Выход восьмого сезона ожидается летом 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов длительностью чуть более часа.«Игра престолов» является одним из самых популярных сериалов в мире.В этом году его номинировали на премию «Эмми» в 22 категориях, пишут "Известия".