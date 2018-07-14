Звезды «Игры престолов» приедут в Москву на финал ЧМ-2018
14 июля 2018 09:40
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Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов», приедет на финал чемпионата мира по футболу в Москву. Вместе с ним в Россию посетит и актриса Роуз Лесли, которая запомнилась по роли Одичалой в сериале.
В июне актеры поженились. О совместной поездке на мундиаль Харингтон сообщил в эфире Би-би-си.
В финале ЧМ-2018 сыграют сборные Франции и Хорватии. Игра состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».
11 Кит Харингтон объявил о завершении съемок последнего сезона «Игры престолов». Выход восьмого сезона ожидается летом 2019 года. Он будет состоять из шести эпизодов длительностью чуть более часа.
«Игра престолов» является одним из самых популярных сериалов в мире.
В этом году его номинировали на премию «Эмми» в 22 категориях, пишут "Известия".
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