Заработал специальный портал для перевозчиков ЧМ-2018
2 апреля 2018 22:09
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Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 запустила специальный сайт bus.transport2018.com и службу поддержки, которая будет информировать перевозчиков с правилами провоза пассажиров во время чемпионата мира по футболу.
Так, для беспрепятственного въезда в города-организаторы с 1 июня по 17 июля 2018 года перевозчикам необходимо установить на автобусы аппаратуру спутниковой навигации и зарегистрировать ее в системе «ГЛОНАСС». Уведомления с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса необходимо будет направлять через bus.transport2018.com за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения возможно будет не позднее чем за 3 часа до въезда автобуса.
«Горячая линия» службы поддержки специального информационного ресурса: 8-800-511-30-18 и +7-499-426-05-72. Операторы осуществляют консультации на русском и английском языках, сообщает smr2018.ru.
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