Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко о строительстве стадиона в Самаре.

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Вице-премьер РФ оценил ход строительства стадиона и готовность тренировочных баз вокруг спортивного объекта. По его словам, основные работы на объекте будут завершены в течение трёх недель.«Мы рассчитываем, что 28 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдёт первый тестовый матч».