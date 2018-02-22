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Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко о строительстве стадиона в Самаре.

22 февраля 2018 15:44
139
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко о строительстве стадиона в Самаре.
Виталий Мутко посетил стадион «Самара Арена».

Вице-премьер РФ оценил ход строительства стадиона и готовность тренировочных баз вокруг спортивного объекта. По его словам, основные работы на объекте будут завершены в течение трёх недель. 

Виталий Мутко: «Мы рассчитываем, что 28 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдёт первый тестовый матч».
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