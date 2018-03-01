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Забронировать во время мундиаля номер в отеле на одну ночь почти невозможно, заявил представитель футбольного сообщества

1 марта 2018 18:55
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Опрошенные РБК представители гостиничных сетей фактически подтвердили эту информацию.
Минимум две ночи

Как передает РБК, гостиницы ввели на период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России в июне-июле, так называемый minimum stay, то есть ограничение по минимальному количеству ночей, которое может забронировать клиент. Об этом на конференции «Туризм в России: шансы и вызовы ЧМ-2018» рассказал президент Клуба болельщиков сборной России Эдуард Латыпов. По его словам, в лучшем случае это две ночи, но зафиксированы и рекордные 32 ночи.

Зачастую опция бронирования одной ночи недоступна, и заказать номер в гостинице во время проведения чемпионата можно минимум на 4-14 суток, указывает и Ассоциация туроператоров России (АТОР). По ее данным, некоторые отели также включают в пакет в качестве обязательных опций такие услуги, как, например, трансфер или пользование зоной спа, стоимость которых может превышать стоимость размещение в гостинице. Такая практика довольно распространена, к ней прибегают не только крупные сети, но и некоторые несетевые отели, констатирует исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Тем самым отельеры, по мнению АТОР, пытаются компенсировать недополученные доходы из-за установленных правительством максимальных тарифов для гостиниц в тех городах, где будут проходить матчи чемпионата (в частности, в Москве максимальная стоимость размещения в отеле категории 3* во время чемпионата установлена в диапазоне 12,2-28 тыс. руб. за одну ночь в зависимости от уровня комфорта, в Петербурге — 10,5-30 тыс. руб.). Из-за невозможности забронировать номер на одну ночь и навязывания дополнительных услуг туроператоры рекомендуют своим клиентам варианты размещения в соседних городах, отмечает АТОР.

Опрошенные РБК юристы и защитники прав потребителей считают, что введение отелями minimum stay незаконно. Для установления факта нарушения отелем законодательства необходимо анализировать каждый конкретный случай, осторожно прокомментировал РБК ситуацию начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

Стандартная практика

Представители крупных международных гостиничных сетей не отрицают, что забронировать номер на одну ночь в даты проведения ЧМ-2018 невозможно, но настаивают, что в этом нет ничего необычного.

«В даты проведения финала или полуфинала мы не принимаем постояльца на одну ночь, он должен забронировать минимум три ночи», — рассказал РБК старший региональный вице-президент по Восточной Европе и России Carlson Rezidor Hotel Group Мишель Сталпорт. По его словам, такая практика действует во время проведения любого крупного международного мероприятия. Некоторые отели могут также включать в пакет с размещением обязательные дополнительные услуги — например, ужин. «Мы предлагаем как пакеты с включенным ужином, так и без него», — уточнил Сталпорт.

У отельеров есть возможность «выбирать» клиентов в зависимости от длительности проживания и других условий, говорит директор по продажам AccorHotels в России Антон Коронелли. Сеть AccorHotels, у которой 29 отелей в городах проведения ЧМ-2018, не выставляла номера в даты проведения игр в открытую продажу, поскольку ориентировалась на клиентов, которым нужен длительный период проживания. Речь идет, пояснил Коронелли, например, о партнере FIFA в области трансляций, чьи сотрудники работают на каждом матче. «Изначально мы продавали номера только тем клиентам, кому нужен был весь месяц и больше. Если внутри этого периода другие клиенты забронируют какие-то даты, то может случиться так, что они заблокируют весь большой период, — объясняет Коронелли. — Какие-то отели полностью заполнились такими клиентами, в других случаях продавались только первая неделя или две. Если где-то останутся места, мы будем выставлять их в открытую продажу». В гостиницах AccorHotels, расположенных в городах проведения чемпионата, по состоянию на 1 февраля забронировано 95% номеров на даты матчей.

Ситуации, когда тот или иной отель не доступен для проживания на одну ночь, но доступен для заезда на две или три, встречаются, но не оказывают существенного влияния на общую ситуацию, утверждает директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес. Он настаивает, что забронировать гостиницу на период более трех дней в городах проведения мундиаля самостоятельным туристам сложнее, чем на меньший срок — номера в гостинице могут быть свободны в день одного матча, но забронированы в день другого, и, например, для заселения на неделю гостиница не будет доступна.

На страже потребителя

Предоставление отельерами дополнительных услуг в обязательном порядке незаконно, напоминает предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Обычная гостиница не может навязывать спа-услуги, отмечает эксперт. По его мнению, введение отелями минимального количества суток для бронирования также недопустимо. Янин ссылается на постановление правительства о правилах предоставления гостиничных услуг, где говорится, что за проживание берется почасовая или посуточная оплата.

Отель не имеет права без оснований отказывать в бронировании на одну ночь, согласен руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. В случаях, когда в пакет включаются обязательные дополнительные услуги, речь идет о нарушении ст. 16 закона «О защите прав потребителей». «Меры к отелям, которые сейчас пытаются обойти ограничения такими способами, — это только вопрос времени», — считает Фролов.

​Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов заявил, что ему неизвестно о законодательной норме, по которой отель могут привлечь к ответственности за введение минимального срока проживания в номере.


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Комментарии



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