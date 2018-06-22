За восемь дней на Фестивале болельщиков в Самаре побывали около 180 000 человек

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Больше всего зрителей Фан-фест собрал 19 июня, когда транслировался матч между Россией и Египтом, закончившийся победой нашей сборной. За этот день на площади побывали порядка 29 000 человек.Сегодня, 22 июня, в девятый день Фестиваля, на площади Куйбышева прошли трансляции трех матчей. В 16.00 в эфир вышел Санкт-Петербург, где сборная Бразилии обыграла Коста-Рику 2:0. В 19.00 на площади транслировали матч из Волгоград, где померились силами Нигерия и Исландия (2:00), а в 22.00 начинается трансляция из Калининграда, где играют Сербия и Швейцария.Стадион "Самара Арена" уже успел принять два матча мирового первенства. За ними с трибун наблюдали более 82 000 человек, сообщает пресс-служба облправительства.