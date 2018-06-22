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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

За матчем Дания – Австралия на «Самара Арене» вместе с Дмитрием Азаровым наблюдал Президент FIFA Джанни Инфантино

22 июня 2018 18:19
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25 июня, в Самаре пройдет матч Уругвай – Россия.
21 июня Самара принимала 22 матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм – во 2-м туре группового турнира сошлись соперники по группе С — Дания и Австралия. Выявить победителя так и не удалось — команды сыграли вничью 1:1.

Загрузка стадиона составила около 41 тысячи зрителей. Большая часть болельщиков прилетели в Самару на самолете либо приехали на поездах, однако были и те, кто выбрал более оригинальный способ передвижения между городами ЧМ-2018. В среду в Самару на велосипедах из Казани, преодолев около 360 км, прибыли Мэтт Догерти и Чу Ван Ли из Сиднея. Таким образом они решили узнать больше о России.

Болельщики сборных Дании и Австралии перед матчем устроили красочные шествия по последней миле до стадиона «Самара Арена». Датские болельщики были одеты в красные футболки и шлемы викингов, австралийцы в желтых футболках несли надувных кенгуру. Они размахивали флагами, пели песни и скандировали кричалки.

В составе группы болельщиков из Австралии приехала пенсионерка Хизер Кайятс. Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ стал для нее шестым по счету мировым первенством.

«Я была в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи. Но именно в Самаре, как мне кажется, я увидела ту самую, настоящую Россию, - призналась Хизер. - От всего сердца говорю: вы потрясающе гостеприимны. Я очень рада быть здесь. Футбол - это мировая игра, у него нет границ. Я здесь, чтобы прожить этот праздник с русскими людьми. Вы заслужили этот фантастический чемпионат мира».

За матчем Дания – Австралия на стадионе «Самара Арена» вместе с Главой региона Дмитрием Азаровым наблюдал Президент FIFA Джанни Инфантино.

Глава региона вручил Президенту FIFA специальный памятный значок, который будет вручаться всем, кто занимался подготовкой и организацией ЧМ-2018 в Самаре.

25 июня, в Самаре пройдет матч Уругвай – Россия. «Этот матч вызывает колоссальный интерес, и к нам приедут болельщики со всей страны. Многие жители Самары, других городов и районов области захотят посмотреть игру или на стадионе, или на Фестивале болельщиков FIFA. Я думаю, что руководители самарских предприятий войдут в положение и с пониманием отнесутся к своим трудовым коллективам, сделают сокращенный рабочий день или выходной, если это возможно», - сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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22 июня 2018  18:19
25 июня, в Самаре пройдет матч Уругвай – Россия.
За матчем Дания – Австралия на «Самара Арене» вместе с Дмитрием Азаровым наблюдал Президент FIFA Джанни Инфантино
25 июня, в Самаре пройдет матч Уругвай – Россия.  ЧМ-2018
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