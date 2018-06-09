Жители Самарской области больше всего обсуждают в Одноклассниках болельщиков и гостей ЧМ-2018
9 июня 2018 15:56
Одноклассники с помощью инструментов Brand Analytics проанализировали русскоязычные сообщения пользователей в открытых профилях и группах за последний месяц. Все посты содержали упоминание чемпионата мира по футболу 2018 в различных вариантах написания.
Соцсеть проанализировала, какие темы в контексте ЧМ больше всего волнуют жителей регионов, участвующих в чемпионате. Оказалось, что у пользователей из Москвы наиболее популярны обсуждения болельщиков (11,2% сообщений) и возможного политического обострения с Украиной (11,4%). Петербуржцы чаще всего обсуждают символику чемпионата мира (12,7%) и болельщиков (9,2%). Тема болельщиков также волнует жителей Ростовской (16,1%), Волгоградской (15,3%), Самарской (16,9%) и Нижегородской (12,5%) областей, а также Краснодарского края (13,1%) и Республики Татарстан (15%). Жители Свердловской области обеспокоены темой безопасности во время ЧМ, она преобладает в 13% постов. Интересно, что пользователи из республики Мордовия и Калиниградской области больше всего обсуждают проблему, связанную с бездомными животными (истребление, строительство приютов, помещение дворняг в центры временного содержания). Эта тема присутствует почти в 20% постов мордовчан и в 11% сообщений жителей Калининградской области.В ходе анализа, из общего массива постов про чемпионат также были выделены сообщения, содержащие упоминания сборной России и других государств-участников мундиаля. Португалия оказалась на первом месте по упоминанию среди иностранных сборных, 17% сообщений были посвящены ей. На втором месте по упоминанию – сборная Аргентины (13%). Примечательно, что главными темами постов о сборных Португалии и Аргентины были их звездные футболисты – Криштиану Роналду и Лионель Месси. Третье место поделили сборные из африканских стран с 12%. На четвертом месте – сборная Франции (9%), на пятом – сборные из стран Азии и Северной Америки (5%).
11% от общего количества сообщений о ЧМ-2018 посвящены сборной России. Пользователи обсуждают, в частности, тренера Станислава Черчесова. В лидерах по числу упоминаний среди членов сборной – Артем Дзюба, Федор Смолов и Александр Головин.
В Самаре с 17 июня по 7 июля состоятся шесть игр чемпионата мира по футболу 2018. Стадион «Самара Арена» примет матчи групповой стадии (группы A, C, E, F, и H), 1/8 и четвертьфинала, в том числе один из матчей сборной России.
Кроме исследования содержания постов соцсеть провела опрос среди 2600 русскоязычных пользователей ОК о планах во время ЧМ.
Почти половина (46%) респондентов планируют избежать любых трат, связанных с чемпионатом. На билеты на матчи готовы потратиться 10% опрошенных, это почти в два раза меньше количества желающих приобрести памятные сувениры ЧМ (17%).
61% опрошенных планируют следить за матчами кубка. Из них – 16% собираются болеть за любимые сборные на стадионах. В топ-3 городов, которые пользователи ОК планируют посетить во время ЧМ, вошли Москва (39%), Сочи (20%) и Ростов-на-Дону (19%).
Большинство респондентов (84%) из тех, кто будет следить за матчами, отметили, что смотреть их они будут в общественных местах: кафе, барах, парках. Отвечая на вопрос «С кем вы планируете смотреть матчи?», 42% пользователей сказали, что будут смотреть с семьей, больше трети респондентов (38%) – в одиночестве.
Три четверти опрошенных (74%) говорят, что будут узнавать результаты матчей из теленовостей, 19% - из поисковиков, 18% - из новостной ленты Одноклассников (пользователи могли выбрать несколько вариантов, поэтому сумма ответов больше 100%).
В ОК начало работу приложение ЧМ-2018, с помощью которого болельщики смогут увидеть турнир глазами блогеров, снимающих прямые эфиры из городов-хозяев матчей, а также узнавать результаты игр и читать актуальные новости, сообщает пресс-служба Одноклассников.
Фото: пресс-служба Одноклассников
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