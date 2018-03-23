Жилье в Саранске во время ЧМ-2018 оказалось дороже аренды в Сочи в 12 раз

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Как следует из исследования ЦИАН (есть у РБК), гостиничная сеть не во всех российских городах, принимающих чемпионат мира по футболу, может адаптироваться к кратному росту числа туристов. Обычно ситуацию спасает посуточная аренда жилья, однако в данном случае разброс цен получился очень большим. Так, например, в Сочи и Санкт-Петербурге однокомнатную квартиру или комнату можно снять в пределах 10 тыс. руб., а в Саранске квартира площадью до 45 кв. м обойдется в среднем в 60 тыс. руб. (то есть 420 тыс. руб. в неделю). Если же речь идет, например, о четырехкомнатной квартире, то сумма варьируется от 20 тыс. руб. в сутки в Сочи до 123 тыс. в Саранске.Эксперты объясняют это тем, что Сочи, Санкт-Петербург и Казань лидируют по объему внутреннего туризма. В Самаре, где цены ниже среднего уровня (24 тыс. руб. за однокомнатную квартиру), достаточно много небольших гостиниц, а в Калининграде (27 тыс. руб.) у людей есть возможность поселиться в соседней Польше.В Москве однушка стоит 29,5 тыс руб. в сутки (дешевле, чем в Екатеринбурге, Волгограде и Нижнем Новгороде), однако большие квартиры значительно дороже, чем в этих городах (136 тыс. руб. в сутки за четырехкомнатную). Эксперты объясняют это тем, что в столице сдать в аренду жилплощадь решили в том числе владельцы элитного жилья.Завышает средний уровень цен в Москве и тот факт, что главный стадион, где будут проходить матчи («Лужники»), расположен в самом дорогом муниципалитете города (в Хамовниках). Поэтому в районах, соседствующих с «Лужниками» (Хамовники, Раменки, Пресненский, Гагаринский), средняя ставка аренды квартиры в сутки составляет 75 тыс. руб.Самые высокие ставки аренды в Саранске и Ростове-на-Дону, которые никогда не были заметными туристическими центрами, а относительно немногочисленные гостиницы там оказались забронированы заранее или зарезервированы под официальные делегации.Фото: mordovmedia.ru