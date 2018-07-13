Восприятие России в мире изменилось благодаря ЧМ, считает глава ФИФА Джанни Инфантино

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«Россия стала настоящей футбольной державой, страной, где футбол стал частью ДНК, вошел в кровь страны», — заявил он.Инфантино считает, что все, кто приехал в Россию, открыли для себя «прекрасную, гостеприимную страну». «Думаю, что благодаря чемпионату мира многие предубеждения изменились, потому что все увидели настоящий характер россиян», — отметил глава ФИФА.Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня в 11 городах. Финальный матч пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники» между сборными Франции и Хорватии.Ранее власти Москвы заявили, что за время проведения ЧМ столицу посетили 3 млн туристов. Первое место занял Китай, второе — США, третье — Германия, затем идут Голландия и Франция.Фото: Reuters