Я нашел ошибку
Главные новости: 
Полпред РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что благодаря разработанной дорожной карте уровень взаимодействия отечественных поставщиков с концерном сейчас значительно выше того, что был ранее.
Бабич: более 70 поставщиков "АвтоВАЗа" включены в план по увеличению локализации
Это Михаил Матвеев и Сергей Власов.
Еще два человека примут участие в конкурсе на пост мэра Самары
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев.
Во время ЧМ-2018 в Самаре болельщиков к стадиону будут доставлять шаттлами
Это единственный проект такого уровня в Поволжье. Здесь будет обеспечено сопровождение всех этапов материнства и детства.
Дмитий Азаров поставил задачу открыть многопрофильный центр "Мать и дитя" к 8 марта 2018 года
Главным редактором "Волжской коммуны стала Ирина Лукьянова"
Главным редактором "Волжской коммуны стала Ирина Лукьянова"
На родную землю сводный отряд вернулся в полном составе.
Сводный отряд самарских полицейских вернулся из полугодовой командировки в Чеченской Республике
Временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко обратил внимание на то, что в 2018 году в два раза больше средств, чем в текущем будет направлено на обеспечение дорожной безопасности.
Депутатами утвержден бюджет Самары на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
В преддверии новогодних праздников и зимних каникул детей Управление Роспотребнадзора по Самарской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» с 04.12.2017г. по 18.12.2017г. проводит консультирование граждан по вопросам ка
В Самаре работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров
сегодня  Вторник, 5 декабря, 22:18
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/12:
USD 58.99
0.47
EUR 69.91
0.16
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Во время ЧМ-2018 в Самаре болельщиков к стадиону будут доставлять шаттлами

5 декабря 2017 19:56
113
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев.
205  дополнительных автобусов-шаттлов будут доставлять болельщиков к стадиону, фан-зоне и перехватывающим парковкам, сообщает sgpress.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Среди них 148 автобусов городского класса и 57 - туристического. Кроме того, будет задействовано 87 трамваев.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
5 декабря 2017  19:56
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев.
Во время ЧМ-2018 в Самаре болельщиков к стадиону будут доставлять шаттлами
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев. ЧМ-2018
113
4 декабря 2017  13:32
ЧМ-2018 по футболу может пройти без России? Необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг.
ЧМ-2018 по футболу может пройти без России?
Необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг. ЧМ-2018
257
4 декабря 2017  12:32
На стадионе «Самара Арена» установлены все 14 элементов козырьков Осталось сделать межконсолтную забивку.
На стадионе «Самара Арена» установлены все 14 элементов козырьков
Осталось сделать межконсолтную забивку. ЧМ-2018
488
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6663
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7229
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7083
Весь список
Спорт в регионе
5 декабря 2017  17:02
Эти соревнования стали для Евгения Ищенко завершающими в карьере юниора.
Самарский спортсмен стал «серебряным» медалистом на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Ижевске
Эти соревнования стали для Евгения Ищенко завершающими в карьере юниора.  Спорт в регионе
113
5 декабря 2017  12:19
Баскетболисты «Самары» проиграли в Москве Это третье поражение команды в чемпионате подряд.
Баскетболисты «Самары» проиграли в Москве
Это третье поражение команды в чемпионате подряд. Спорт в регионе
157
4 декабря 2017  22:53
Это Кирилл Колесниченко (клуб «Чертаново») и Илья Мартынов («Краснодар»).
В список самых перспективных молодых футболистов мира по версии Guardian вошли два россиянина
Это Кирилл Колесниченко (клуб «Чертаново») и Илья Мартынов («Краснодар»).   Спорт в регионе
235
4 декабря 2017  15:22
В соревнованиях примут участие сильнейшие команды региона, представляющие общеобразовательные учреждения.
В Самаре и Отрадном пройдет областной финал турнира «Мини-футбол - в школу»
В соревнованиях примут участие сильнейшие команды региона, представляющие общеобразовательные учреждения.  Спорт в регионе
231
4 декабря 2017  10:52
Гандболистки сборной России с участием тольяттинок впервые обыграли команду Черногории В следующей встрече команда сыграет со сборной Бразилии.
Гандболистки сборной России с участием тольяттинок впервые обыграли команду Черногории
В следующей встрече команда сыграет со сборной Бразилии. Спорт в регионе
180
1 декабря 2017  09:28
Баскетболисты «Самары» потерпели второе подряд домашнее поражение Тем не менее, команда продолжает идти в лидирующей группе.
Баскетболисты «Самары» потерпели второе подряд домашнее поражение
Тем не менее, команда продолжает идти в лидирующей группе. Спорт в регионе
265
29 ноября 2017  09:51
Футболисты
Футболисты "Крыльев Советов" ушли в отпуск
В новом году команда соберется в Москве 14 января. Спорт в регионе
192
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5177
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1823
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8716
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2505
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10112
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2875
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2223
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1483
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1840
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1728
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1445
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3075
Весь список

Мероприятия
В городском празднике, посвященном Финальной жеребьевке ЧМ-2018, приняло участие более 2000 человек
В Самаре пройдет научно-практическая конференция с международным участием «Новые технологии в онкологии»
В Тольятти состоится фестиваль творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Серебряная птица»
Весь список
Популярное
за сегодня

Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе "Беркут"

514

Новый мэр Самары будет получать на 176 тысяч рублей меньше, чем его предшественник

407

Глава Счетной палаты доложила Путину о нарушениях на 1,5 трлн рублей

327
за неделю

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

1847

В Самарской области за месяц расхищены около 20 светофоров

1666

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1613
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда