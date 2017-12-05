Во время ЧМ-2018 в Самаре болельщиков к стадиону будут доставлять шаттлами
5 декабря 2017 19:56
113
Среди них 148 автобусов городского класса и 57 - туристического. Кроме того, будет задействовано 87 трамваев.
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ЧМ-2018
5 декабря 2017 19:56
Кроме того, будут задействованы 87 трамваев. ЧМ-2018
113
4 декабря 2017 13:32
Необходимо срочно расследовать информацию о том, что российские футболисты якобы применяли допинг. ЧМ-2018
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4 декабря 2017 12:32
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На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
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Это третье поражение команды в чемпионате подряд. Спорт в регионе
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4 декабря 2017 15:22
В соревнованиях примут участие сильнейшие команды региона, представляющие общеобразовательные учреждения. Спорт в регионе
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В следующей встрече команда сыграет со сборной Бразилии. Спорт в регионе
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Тем не менее, команда продолжает идти в лидирующей группе. Спорт в регионе
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В новом году команда соберется в Москве 14 января. Спорт в регионе
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