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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Во время ЧМ-2018 самарские бары, кафе и рестораны обслужили 1 миллион 100 тысяч человек

9 июля 2018 17:17
178
Наши официанты общаются с гостями на нескольких языках.
С 14 июня по 8 июля бары, кафе и рестораны города-организатора Самара обслужили 1 миллион 100 тысяч человек!

Наши официанты общаются с гостями на нескольких языках - английском, испанском, французском, португальском и др., передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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