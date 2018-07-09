Во время ЧМ-2018 самарские бары, кафе и рестораны обслужили 1 миллион 100 тысяч человек
9 июля 2018 17:17
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Наши официанты общаются с гостями на нескольких языках - английском, испанском, французском, португальском и др., передает пресс-служба облправительства.
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