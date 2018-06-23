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Во время ЧМ-2018 набережная Самары стала огромной спортивной площадкой. Йога, капоэйра, пляжный футбол, баскетбол, волейбол каждый день на всех очередях набережной и в Струковском саду. Болельщикам нравится, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.