Во время ЧМ-2018 Самару вместе с полицейскими будут охранять 86 казаков

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"Казаки будут помогать полицейским и 1200 стюардам как в дни матчей, так и в остальные дни мундиаля", - сообщил Игорь Ткаченко.Всего к охране общественного порядка планируется привлечь 4 казачьих объединения. Они будут патрулировать улицы, контролировать продажу алкоголя и незаконный оборот наркотиков, искать пьяных водителей. На работу казаков в бюджете области заложили 1,1 млн рублей.Фото: https://news.rambler.ru