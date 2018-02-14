Во время ЧМ-2018 Самару вместе с полицейскими будут охранять 86 казаков
14 февраля 2018 22:38
227
"Казаки будут помогать полицейским и 1200 стюардам как в дни матчей, так и в остальные дни мундиаля", - сообщил Игорь Ткаченко.
Всего к охране общественного порядка планируется привлечь 4 казачьих объединения. Они будут патрулировать улицы, контролировать продажу алкоголя и незаконный оборот наркотиков, искать пьяных водителей. На работу казаков в бюджете области заложили 1,1 млн рублей.
Фото: https://news.rambler.ru
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
14 февраля 2018 22:38
Всего к охране общественного порядка планируется привлечь 4 казачьих объединения. ЧМ-2018
227
13 февраля 2018 12:51
Всего предстоит отобрать 1400 кандидатов. ЧМ-2018
322
12 февраля 2018 15:39
Свыше 200 рабочих занято на благоустройстве территории вокруг стадиона. ЧМ-2018
408
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6867
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7412
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7275
Спорт в регионе
14 февраля 2018 17:35
Достаточно популярны ставки на баскетбол. На сайте probukmekerov.com вы сможете узнать, как делать ставки и какие они бывают. Существует масса преимуществ... Спорт в регионе
46
14 февраля 2018 16:26
Спорт в регионе
271
14 февраля 2018 15:44
Особо порадовали наши кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий. Спорт в регионе
550
14 февраля 2018 12:50
Хоккейный клуб опять переживает финансовые трудности. Спорт в регионе
227
13 февраля 2018 23:39
И о том, кто придумал имя команде и в чем разница в подготовке юных дарований в России и за рубежом. Спорт в регионе
407
13 февраля 2018 14:15
Баскетбольная «Самара» продолжает борьбу за лидерство в чемпионате Суперлиги. Спорт в регионе
218
Видео
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
527
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
564
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
603
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1899
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
648
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
637
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
471
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3566
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2045
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2476
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2372
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1994
Мероприятия