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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

Во время ЧМ-2018 Самару вместе с полицейскими будут охранять 86 казаков

14 февраля 2018 22:38
227
Всего к охране общественного порядка планируется привлечь 4 казачьих объединения.
Во время ЧМ-2018 Самару вместе с полицейскими будут охранять 86 казаков, которые будут работать на договорных условиях. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Игорь Ткаченко, пишет 63.ru.


"Казаки будут помогать полицейским и 1200 стюардам как в дни матчей, так и в остальные дни мундиаля", - сообщил Игорь Ткаченко.

Всего к охране общественного порядка планируется привлечь 4 казачьих объединения. Они будут патрулировать улицы, контролировать продажу алкоголя и незаконный оборот наркотиков, искать пьяных водителей. На работу казаков в бюджете области заложили 1,1 млн рублей.



Фото:   https://news.rambler.ru





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