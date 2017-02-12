Власти Петербурга озвучили общую стоимость "Зенит-Арены" - 43 миллиарда рублей
12 февраля 2017 12:08
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При этом, по всей вероятности, озвученная властями новая сумма - не окончательная. Планируется, что до 1 апреля на стадионе будут проводиться работы по временной инфраструктуре и адаптации арены под требования FIFA, передает ТАСС.
Сегодня на "Зенит-Арене" состоялось первое массовое мероприятие: на стадион пригласили почти 10 тысяч зрителей, желавших увидеть результаты резонансной стройки собственными глазами. Посетители в пуховиках и шубах на протяжении часа с небольшим наблюдали за выступлением приглашенных властями артистов, а затем на сцену вышел экс-футболист "Зенита" Вячеслав Малафеев, который назвал стадион "осуществившейся мечтой".
Отметим, что 31 января руководитель антикоррупционного центра Transparency International в Петербурге Дмитрий Сухарев заявил, что реальная стоимость стадионы-"мечты" на 6,2 миллиарда рублей больше, чем указывают власти.
Сухарев, в частности, представил таблицу, в которую включены все известные организации контракты на строительство арены с 2006 года по 2016-й: "Уже сейчас выплачено 47,9 миллиардов рублей (1,3 миллиарда долларов). А сумма может достигнуть (и скорее всего, уже в ближайшее время достигнет) 50,6 млрд рублей", - писал эксперт по коррупции.
Напомним, "Зенит-Арену" начали возводить в 2007 году и планировали завершить еще в 2009 году. Но затем сроки сдачи стадиона неоднократно отодвигались. За эти годы его официальная смета выросла в шесть раз, стартовав с 6,7 миллиарда рублей, сообщает newsru.com.
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