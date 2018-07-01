Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю команду с победой

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В воскресенье футболисты сборной России в серии послематчевых пенальти обыграли команду Испании и впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира."Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших. Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное - вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты. Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит", - передал Песков слова президента.По его словам, сразу после игры Путин снова позвонил Черчесову и поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера - с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты."Путин сказал, что главное в спорте - это результат, и этот результат - победный для нашей сборной. Глава государства пожелал и Черчесову, и всем членам сборной успеха в следующей игре", - сказал Песков.Пресс-секретарь напомнил, что напряженный график не позволил президенту присутствовать на матче."Но график не смог воспрепятствовать тому, чтобы глава государства радовался победе вместе со всей страной", - добавил Песков.