Владимир Путин дал старт работе трех подстанций, построенных к ЧМ-2018
14 ноября 2017 18:11
109
Компания «Россети» принимает активное участие в подготовке инфраструктуры для проведения ЧМ-2018. Ввод в эксплуатацию подстанций
«Стадион» в Самаре, «Пресня» в Москве и «Береговая» в Калининграде знаменует окончание строительства и реконструкции
энергообъектов электросетевого комплекса, задействованных в обеспечении надежного и качественного электроснабжения мероприятий Чемпионата мира.
«Ввод подстанций «Стадион», «Пресня» и «Береговая» также открывает широкие возможности для повышения качества электроснабжения уже существующих и присоединения новых бытовых и промышленных потребителей. Это формирует благоприятные условия для жизни и работы самарцев, москвичей и калининградцев, а также, безусловно, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов», - заявил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.
Строительство подстанции 110/10 кВ «Стадион» велось ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») в соответствии с планом-графиком Министерства спорта Российской Федерации. Компания приступила к работам по строительству в 1 квартале 2016 года. Всего за полтора года энергетики «с нуля» реализовали масштабный инвестиционный проект и сдали подстанцию раньше утвержденного срока.
ПС 110/10 кВ «Стадион» является современным малообслуживаемым автоматизированным энергообъектом закрытого типа - все ее оборудование расположено в одном здании. На подстанцию организованы заходы одной цепи линии электропередачи 110 кВ Московская-1 и одной цепи линии электропередачи 110 кВ Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воздушных линий электропередачи).
Оборудование для подстанции выбрано отечественное – современное, более экономичное по сравнению с зарубежными аналогами, а также простое и удобное в эксплуатации. В частности, силовое оборудование 110 кВ и опорные металлоконструкции изготовлены одним из крупнейших отечественных производителей высоковольтного электротехнического оборудования - ЗАО «ЗЭТО» (г. Великие Луки), многие конструктивные и технологические решения запатентованы и не имеют аналогов в мире.
Основная часть силового оборудования для подстанции 110/10 кВ «Стадион» в Самаре поставлена местными производителями. Так, оба
трансформатора мощностью 40 МВА каждый – производства ООО «Тольяттинский трансформатор», ячейки 10 кВ – ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара». На подстанции применен комплекс инновационного оборудования для управляемого заземления нейтрали распределительной сети 10 кВ производства ООО «НПП Бреслер». Применение данного оборудования существенно повышает надежность, пожарную безопасность и безопасность электроснабжения потребителей.
Финансирование велось как из федерального бюджета, так и с привлечением средств ПАО «МРСК Волги». В целом на строительство
самарской подстанции 110/10 кВ «Стадион» направлено более 660 млн рублей. Основным потребителем ПС 110/10 кВ «Стадион» является строящийся стадион «Самара Арена» на 45 000 зрительских мест, а также спортивные объекты рядом с ним и прилегающая инфраструктура, сообщает пресс-служба компании "Росссети".
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
14 ноября 2017 18:11
Ввод в эксплуатацию подстанций «Стадион» в Самаре, «Пресня» в Москве и «Береговая» в Калининграде знаменует окончание строительства и... ЧМ-2018
109
14 ноября 2017 12:44
622 177 билетов распределено по итогам первого периода. ЧМ-2018
277
13 ноября 2017 12:58
Всего за неделю подрядчик демонтировал 32 временные опоры. ЧМ-2018
396
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6597
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7165
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7020
Спорт в регионе
14 ноября 2017 17:15
Спорт в регионе
123
14 ноября 2017 13:52
Подобные мероприятия пройдут во многих регионах РФ. Спорт в регионе
146
14 ноября 2017 13:12
Соревнования прошли в Софии (Болгария). Спорт в регионе
123
14 ноября 2017 10:47
Основным пунктом визита станет открытый кубок по греко-римской борьбе Самарской области. Спорт в регионе
190
14 ноября 2017 09:31
Ответный матч состоится в Самаре 17 ноября. Спорт в регионе
258
12 ноября 2017 18:48
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани "Крылья" сыграют с местным "Волгарем". Спорт в регионе
289
11 ноября 2017 11:28
Представители греко-римской борьбы проявили себя в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» в Тольятти. Спорт в регионе
255
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4243
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1567
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8448
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2325
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9178
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2723
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1319
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1657
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1554
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1302
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2929
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2753
Мероприятия