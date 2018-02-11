В воскресный день Дмитрий Азаров проверил, как идут дела на стадионе "Самара Арена"

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Воскресный день на стадионе "Самара Арена" - хорошая возможность посмотреть, как идут дела, обстоятельно и без спешки. Сегодня глава региона Дмитрий Азаров вновь на главном объекте Чемпионата. Стройка идёт полным ходом", - сообщается в Твиттере Департамента информационной политики СО.