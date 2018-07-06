В посольстве Франции не исключают, что президент Макрон посетит полуфинал ЧМ-2018
6 июля 2018 07:45
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«Никто из высокопоставленных официальных лиц [Франции] не посетит завтрашний матч. Наш президент еще в Санкт-Петербурге говорил, что посетит полуфинал, если Франция дойдет до него. Если он и приедет в Россию, то только через матч», — сообщили в пресс-службе посольства.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможном приезде Макрона на один из матчей чемпионата мира по футболу в России.
В мае и сам Макрон заявлял, что надеется посетить чемпионат мира по футболу и провести встречу с президентом Владимиром Путиным.
6 июля сборные Франции и Уругвая откроют четвертьфинальный этап чемпионата мира на стадионе «Нижний Новгород».
Фото: Reuters
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