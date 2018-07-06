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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В посольстве Франции не исключают, что президент Макрон посетит полуфинал ЧМ-2018

6 июля 2018 07:45
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В случае успешного выступления сборной страны.
В посольстве Франции в Москве на вопрос РБК о планах президента Эммануэля Макрона сообщили, что он не приедет на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу Франция — Уругвай, но не исключает возможности посетить полуфинал в случае успешного выступления сборной страны.

«Никто из высокопоставленных официальных лиц [Франции] не посетит завтрашний матч. Наш президент еще в Санкт-Петербурге говорил, что посетит полуфинал, если Франция дойдет до него. Если он и приедет в Россию, то только через матч», — сообщили в пресс-службе посольства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возможном приезде Макрона на один из матчей ​чемпионата мира по футболу в России.

В мае и сам Макрон заявлял, что надеется посетить чемпионат мира по футболу и провести встречу с президентом Владимиром Путиным.

6 июля сборные Франции и Уругвая откроют четвертьфинальный этап чемпионата мира на стадионе «Нижний Новгород».


Фото: Reuters

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