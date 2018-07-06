В июне Самару посетило 224 тысячи туристов
6 июля 2018 14:11
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Таким образом наш город-организатор игр ЧМ-2018 занял 4 место, после Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, в топе самых любимых у туристов, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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