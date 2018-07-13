В фан-зоне на площади Куйбышева собрались волонтёры, чтобы подвести итоги работы во время мундиаля
13 июля 2018 19:46
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Сине-белая сборная, состоящая из представителей всех стран и континентов, собралась на фан-зоне, чтобы подвести итоги работы во время мундиаля.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что многие эксперты, футболисты и болельщики считают, что в России прошёл лучший чемпионат мира в истории.
”В нем было все, за что мы любим футбол - и накал страстей, и интрига, и мужество, и блестящая самоотверженная игра нашей сборной. Но что не менее важно: наши гости, прибывшие со всех континентов, отмечают высочайший уровень организации чемпионата мира по футболу в России и в Самаре. И в этом огромная заслуга волонтеров”, - уверен глава региона Дмитрий Азаров.
В Самаре работали волонтёры со всей России - от Калининграда до Владивостока, а также из разных континентов, включая Африку и Америку. Отдельно глава региона отметил вклад самарских добровольцев - людей разных возрастов - от школьников до 80-летних серебряных волонтеров.
"Вы стали 33-й командой ЧМ-2018. Командой, которая по-настоящему победила, - заявил Дмитрий Азаров. - Этот опыт, который вы получили здесь, опыт человеческого взаимодействия, общения, умения понимать друг друга без слов, поможет вам стать победителями и в жизни!" -Дмитрий Азаров.
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