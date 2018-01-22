В дни ЧМ-2018 в Самаре будет организовано 10 спецмаршрутов общественного транспорта
22 января 2018 19:47
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Участие в нем приняли руководители структурных подразделений облправительства, администрации Самары и правоохранительных органов.
По предварительным оценкам в период проведения ЧМ-2018 Самарскую область посетят около 500 тысяч гостей. Большая часть из них прибудут на самолетах и поездах, часть на междугородних автобусах и личном автомобильном транспорте.
На сегодняшний день построен и функционирует новый пассажирский терминал аэропорта «Курумоч», который вошел в 2017 году в рейтинг лучших аэропортов мира. Завершена реконструкция новой взлетно-посадочной полосы. С начала этого года на ней совершено уже более 600 взлетно-посадочных операций. На аэродроме установлено новое современное оборудование, позволяющее производить полеты в любое время, при практически любых погодных условиях.
В апреле завершится модернизация железнодорожного вокзального комплекса (она включает капитальный ремонт платформ, тоннелей и сходов, замену освещения, модернизацию систем безопасности, устройство единой информационной системы и системы электронной очереди для пассажиров, благоустройство привокзальной территории и др. работы).
Аэропорт «Курумоч» и железнодорожный вокзал «Самара» станут главными входными воротами в наш город.
С основным докладом выступил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
Всего для перевозки болельщиков в дни проведения матчей понадобится 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. Они будут обслуживать 9 различных маршрутов автобусов-шаттлов и один трамвайный маршрут, которые соединят аэропорт «Курумоч», железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион «Самара Арена» и перехватывающие парковки.
«Для обеспечения транспортной доступности планируется задействовать пассажирские автотранспортные предприятия Самары и Тольятти, кроме того, в марте-апреле 2018 года в Самару прибудет 100 новых автобусов», - заявил Иван Пивкин.
Среди приоритетных вопросов — приведение всего парка общественного транспорта в соответствии с требованиями по безопасности. Так, все транспортные средства, задействованные в перевозках болельщиков, будут обеспечены системами видеонаблюдения и накопителями
информации.
Администрации Самары дано поручение уже в феврале организовать осмотр подвижного состава общественного транспорта. Все машины ещё раз проверят на предмет технической исправности и внешнего вида.
Напомним, что Самара примет 6 матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 тм : матчи группового этапа пройдут 17, 21, 25, 28 июня, матч 1/8 финала – 2 июля, матч ¼ финала – 7 июля 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.
В дни проведения матчей ЧМ-2018 будут организованы следующие автобусные маршруты:
«Аэропорт «Курумоч» – стадион»
«Аэропорт – фанзона»
«Северная перехватывающая парковка ТЦ «Мега» – стадион»
«Северная перехватывающая парковка ТЦ «Мега» – фан-зона».
«Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» – стадион»
«Южная перехватывающая парковка ТЦ «Амбар» – фан-зона»
«Стадион – фан-зона».
«Стадион – северная парковка стадиона»
«Буферная зона – аэропорт»
Трамвайный маршрут
«ЖД вокзал – стадион»
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