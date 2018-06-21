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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В датском городе Орхус создали фанзону, чтобы болельщики посмотрели игру, которая проходит на «Самара Арене»

21 июня 2018 22:18
158
В датском городе Орхус создали фанзону, чтобы болельщики посмотрели игру, которая проходит на «Самара Арене», сообщает «СО» ОНЛАЙН.

Здесь встретились сборные Дании и Австралии.

Счёт матча 1:1.


Источник фото: http://amp.gs/eOS3 
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