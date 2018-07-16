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В число пяти игроков, которые стали открытиями ЧМ-2018, вошел полузащитник сборной России Денис Черышев

16 июля 2018 22:51
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В этом списке не оказалось ни одного чемпиона мира.
В число открытий ЧМ-2018 по версии ФИФА вошел полузащитник сборной России Денис Черышев. Футболист стал одним из лучших бомбардиров первенства — он забил четыре гола и уступил только Харри Кейну, передает РБК.

«Выступление Черышева на чемпионате мира могло стать более ярким только в одном случае — если бы он вышел на поле в финальном матче, через 31 день после того, как он роскошно сыграл в матче открытия. После разрыва с «Реалом» и тяжелого периода травм пришел черед Черышева сиять. Его гол в ворота Хорватии в четвертьфинале только подтверждает это», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФИФА.

Черышев начинал чемпионат мира в качестве запасного, однако появился на поле уже в первом тайме матча против Саудовской Аравии после того, как травму получил Алан Дзагоев. Он стал лучшим игроком этого матча, сделав дубль.

Полузащитник «Вильярреала» отличился также в матче против Египта, а затем открыл счет в четвертьфинале против Хорватии. Два его гола — в матчах с Саудовской Аравией и Хорватией — были признаны одними из лучших на чемпионате и были включены в список голов, из которых голосованием будут выбран самый красивый мяч первенства.

Кроме Черышева, в список открытий чемпионата мира вошли англичанин Киран Триппьер, японец Такаши Инуи, датчанин Каспер Шмейхель и колумбиец Йерри Мина.

В списке не оказалось ни одного чемпиона мира и ни одного участника финала, в котором сыграли сборные Франции и Хорватии. ЧМ-2018 закончился в воскресенье, 15 июля, в решающем матче французы выиграли у Хорватии со счетом 4:2.


Фото: соцсети






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Комментарии



ЧМ-2018
16 июля 2018  22:51
В этом списке не оказалось ни одного чемпиона мира.
В число пяти игроков, которые стали открытиями ЧМ-2018, вошел полузащитник сборной России Денис Черышев
В этом списке не оказалось ни одного чемпиона мира.  ЧМ-2018
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