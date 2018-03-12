В апреле в Самаре откроется Парк футбола ЧМ-2018

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Как сообщает официальный аккаунт города-организатора ЧМ-2018 в Самаре, парк футбола откроется в Сочи, а завершит свой путь в столице, на Красной площади, где будет радовать посетителей на протяжении всего чемпионата мира. Гостей мероприятия ждет яркая и разнообразная программа: в каждом городе запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола. Также гостей будут радовать футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы.Посетители смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным волком Забивакой – официальным талисманом Чемпионата мира. У всех желающих будет возможность уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как попасть на Фестиваль.