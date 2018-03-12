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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В апреле в Самаре откроется Парк футбола ЧМ-2018

12 марта 2018 21:59
166
Посетители смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным волком Забивакой – официальным талисманом Чемпионата мира. У всех желающих будет возможность уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как по
Самара станет пятым по счету в турне передвижного парка по всем городам-организаторам мирового футбольного первенства, передает sportssmi.ru.

Как сообщает официальный аккаунт города-организатора ЧМ-2018 в Самаре, парк футбола откроется в Сочи, а завершит свой путь в столице, на Красной площади, где будет радовать посетителей на протяжении всего чемпионата мира. Гостей мероприятия ждет яркая и разнообразная программа: в каждом городе запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола. Также гостей будут радовать футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы.

В Самаре передвижной парк будет работать два дня – 21 и 22 апреля. Посетители смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным волком Забивакой – официальным талисманом Чемпионата мира. У всех желающих будет возможность уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как попасть на Фестиваль.
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Комментарии



ЧМ-2018
12 марта 2018  21:59
Посетители смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным волком Забивакой – официальным талисманом Чемпионата мира. У всех желающих будет возможность уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как по
В апреле в Самаре откроется Парк футбола ЧМ-2018
  Посетители смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным волком Забивакой – официальным талисманом Чемпионата мира. У всех желающих будет... ЧМ-2018
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