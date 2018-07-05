«В Самару за любые деньги!». Как попасть на игру в Самаре — вопрос который обсуждают сегодня во многих британских СМИ

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Игра с Колумбией вселила надежду в английских фанатов, оставшихся на родине. Их девиз: «В Самару за любые деньги!»Так выглядит счастье! Англия в восторге. В лондонских пабах победу отмечали долго и шумно. Но самые догадливые болельщики засиживаться не стали, а поспешили домой. Утром, пока остальные приходили в себя, они уже искали билеты на четвертьфинал.Рикки Бейнс в поисках весь день. Он нашел билеты у перекупщиков за 800 фунтов, это более 60 тысяч рублей. А ведь еще перелет и проживание. Я не могу себе это позволить, говорит Рики и признается: жаль, что я раньше не купил билеты.«Перед началом чемпионата многие не хотели ехать, во-первых, потому что мы плохо играем на чемпионатах мира, во-вторых, из-за всей этой шумихи в СМИ, которые говорили, что ехать в Россию опасно. Сейчас, наоборот, все хотят в Россию. они увидели, что там здорово, безопасно, но билеты очень дорогие и их трудно купить», — говорит Рикки Бейнс.Как попасть на игру в Самаре — вопрос который обсуждают сегодня во многих британских СМИ. The Daily Mail предупреждает фанатов: без паспорта болельщика или визы в Россию не пустят. Именно поэтому англичане массово обращаются в наше посольство. Дипломаты делают все, что могут. Но возможности ограничены. Из-за скандала с отравлением Скрипалей 23 дипломата, которые и занимались визами, были высланы.«Мы сейчас завалены заявками тех людей, которые хотят стремительно выехать в Россию, чтобы поддержать сборную. Посольство, к сожалению, работает в ограниченном составе из-за проблем с правительством, но тем не менее все силы брошены на то, чтобы обеспечить своевременный выезд болельщиков, которые теперь-то убедились, что, оказывается, в России хорошо, и даже пиво крепче, чем в Британии, это им, кстати, тоже нравится», — отмечает посол России Александр Яковенко.Для болельщиков, которые все же летят в Россию, сейчас в срочном порядке организовывают чартеры Лондон — Самара — Лондон. Стоимость билета 1500 фунтов, это около 120 тысяч рублей.«Этим утром мы продали все билеты на чартерный рейс. Продали бы больше, но места в самолете закончились. Кроме того, некоторые британцы летят до Москвы, а потом едут в Самару поездом или летят внутренними рейсами. В общем, в Англии большой интерес к чемпионату мира, он получается просто фантастический», — рассказывает директор турагентства Майлз Савард.Чтобы понять, насколько велик интерес, достаточно сказать, что в далекую Бразилию на чемпионат мира прилетело более 50 тысяч англичан. Сейчас паспорт болельщика получили 13 тысяч 120 фанатов из Британии. Возможно, к субботе их будет значительно больше.Поехать в Самару призывает и Стэн Коллимор — бывший игрок сборной Англии. Под его сообщением в Twitter десятки посланий с просьбой помочь попасть на игру. Как достать билет обсуждают и на сайте Федерации футбольных болельщиков.Сегодня все дороги ведут в Visit Russia. Это туристическое агентство, где помогают оформить документы для выезда в Россию. И сегодня здесь с самого утра настоящий ажиотаж! Сотрудники агентства признаются: такого никогда не было.«Очень большой интерес, звонят, интересуются — и билетами, и авиаперелетами, и гостиницами», — рассказывает менеджер Visit Russia Игорь Карзов.Здесь абсолютно разные люди. Кто-то давно мечтал поехать в Россию, но все время откладывал. На поездку они решились, увидев и услышав отзывы восторженных англичан, которые сейчас в нашей стране.«Чемпионат мира подтолкнул нас к этой поездке в Россию, потому что мы видели много прекрасных мест по телевизору, и хотим побывать в Москве и Петербурге», — признается Мусли Ахмет.«Сюжеты, которые я видел про чемпионат, были исключительно хорошими, Это касается и игры, и фанатов, которые приехали в Россию, и я получил удовольствие от того, что я увидел», — делится эмоциями Джон Керри.Свои эмоции уже не скрывают и английские журналисты, работающие в России. Даяна Магней в прямом эфире из Москвы сказала сегодня, что организация соревнований отличная, намного лучше, чем она ожидала. Журналистка даже попробовала вспомнить русское слово, чтобы описать им свои впечатления. На помощь ей пришла ведущая из студии в Лондоне.- Я помню, как мы называли это в Германии, на чемпионате мира мы говорили по-немецки, я не знаю, как это звучит по-русски…- Это слово «сказка». Я знала. Шучу, спросила только что.А вот ВВС предлагает не переплачивать за билеты в Россию. Репортаж называется: «Что можно купить на 500 фунтов вместо билета на футбол». Журналисты предлагают потратить деньги на сотни кружек пива или купить трех черепашек. Возможно, в другой ситуации английские болельщики оценили бы этот так называемый тонкий юмор, но сейчас, когда все они ищут билеты, которые не купили именно из-за британских СМИ, фанатам явно не до смеха.Фото: РИА Новости