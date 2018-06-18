В Самару прибудет около 7500 болельщиков из Австралии

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Вторая группа австралийских болельщиков прибудет в Самару завтра. Часть фанатов побывает в нашем городе транзитом: они прилетят в день матча, посмотрят на "Самара Арене" игру своей сборной с Данией и отправятся дальше. Ожидается, что всего наш город посетит около 7500 граждан Австралии.Большая часть австралийцев пребывает на автобусах из Казани, где состоялся первый матч команды Австралии в рамках текущего мирового первенства. Есть среди австралийских фанатов и те, кто прилетит в Курумоч самолетом или доберется в Самару на поезде. Известно, что организованные группы из Австралии принадлежат в том числе к таким фанатским сообществам, как Fanatics и Green&Gold Army. Многие из австралийских фанатов путешествуют и посещают игры чемпионата целыми семьями, в том числе с маленькими детьми.21 июня на стадионе "Самара Арена" состоится матч между сборными Австралии и Дании. Начало игры в 16.00. Трансляцию матча можно также посмотреть на самом большом экране в Самаре, который расположен на Фестивале болельщиков FIFA FanFest Samara - на площади им. Куйбышева. Вход на площадь свободный, сообщает пресс-служба облправительства.