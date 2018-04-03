В Самару должны приехать порядка 150 тысяч туристов во время ЧМ-2018

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Для перевозки болельщиков в дни проведения матчей понадобится 236 автобусов-шаттлов и 87 трамваев. «Они будут обслуживать 9 различных маршрутов автобусов-шаттлов и 1 трамвайный маршрут, которые соединят аэропорт „Курумоч“, железнодорожный вокзал, фан-зону, стадион „Самара Арена“ и перехватывающие парковки», — рассказали в правительстве.Чтобы повысить транспортную доступность Тольятти, в дни матчей мундиаля запустят по два дополнительных поезда по каждому направлению на маршруте «Самара — Жигулевское море».