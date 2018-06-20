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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самару активно прибывают болельщики из Дании

20 июня 2018 15:52
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В Самару активно прибывают болельщики из Дании.  Уже завтра национальная сборная красно-белых сразится со сборной Австралии на
стадионе "Самара Арена", начало в 16.00, сообщает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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На Фестивале болельщиков FIFA в Самаре установили рекорд посещаемости
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