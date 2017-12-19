В Самарском Центре регистрации и выдачи вручили первый паспорт болельщика
19 декабря 2017 15:03
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"Открыли в Самаре Центр выдачи паспорта болельщика к чемпионату мира - 2018. Он позволит обеспечить максимальный комфорт и безопасность поклонников футбола", - сообщает в Твиттере врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
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