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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самарском Центре регистрации и выдачи вручили первый паспорт болельщика

19 декабря 2017 15:03
154
Сегодня в ТЦ»Вертикаль» в Самаре открыли центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018.

"Открыли в Самаре Центр выдачи паспорта болельщика к чемпионату мира - 2018. Он позволит обеспечить максимальный комфорт и безопасность поклонников футбола", - сообщает в Твиттере врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. 
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Комментарии



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Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз на все матчи ЧМ-2018 и представляет собой заламинированный бланк.
В Самаре открылся Центр регистрации и выдачи FAN ID ЧМ-2018
Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз на все матчи ЧМ-2018 и представляет собой заламинированный бланк.  ЧМ-2018
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