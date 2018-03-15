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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самарской области продлен набор контролеров-распорядителей на ЧМ-2018

15 марта 2018 17:28
74
С начала кампании зарегистрировано уже более 5500 заявок. Первые группы кандидатов в контролеры-распорядители уже проходят обучение, после успешного прохождения которого получат удостоверение установленного образца.
В Самарской области до 30 марта продлевается набор контролеров-распорядителей, которые будут работать на стадионе «Самара Арена» в период проведения Чемпионата мира по футболу.

Прием заявок продлен по просьбе граждан, которые не успевают оформить необходимые документы, но хотят принять участие в футбольном событии мирового масштаба.

С начала кампании зарегистрировано уже более 5500 заявок. Первые группы кандидатов в контролеры-распорядители уже проходят обучение, после успешного прохождения которого получат удостоверение установленного образца.

Основная задача контролеров-распорядителей – участие в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности при проведении официального спортивного соревнования.

Стать контролером-распорядителем могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, соответствующие требованиям российского законодательства.

Заявки принимаются на сайте якоманда.рф до 30 марта 2018 года. Все кандидаты, подавшие заявку, будут приглашены на личное собеседование, по результатам которого организаторы выберут 1400 человек.

Стюарды будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей: 17 июня (Серия - Коста-Рика), 21 июня (Дания – Австралия), 25 июня (Россия – Уругвай), 28 июня (Сенегал – Колумбия), 2 июля (1/8 финала) и 7 июля (1/4 финала), а также в нематчевые дни в период с 01 июня по 10 июля 2018, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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15 марта 2018  17:28
С начала кампании зарегистрировано уже более 5500 заявок. Первые группы кандидатов в контролеры-распорядители уже проходят обучение, после успешного прохождения которого получат удостоверение установленного образца.
В Самарской области продлен набор контролеров-распорядителей на ЧМ-2018
С начала кампании зарегистрировано уже более 5500 заявок. Первые группы кандидатов в контролеры-распорядители уже проходят обучение, после успешного прохождения... ЧМ-2018
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