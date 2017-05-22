В Самаре запустят Часы обратного отсчета BUD AF до ЧМ-2018

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В Самаре Часы будут установлены на ул.Ленинградская, 61. В 14:00 почетные гости – государственные и общественные деятели, футбольные функционеры, послы – запустят отсчет до первого матча, а тысячи жителей и гостей города смогут стать частью приближающегося Чемпионата Мира.Рядом с Часами на время мероприятия будет установлен шатер, в котором гости праздника смогут поиграть в кикер, фингер-бол, а также забить пенальти и получить ценные призы. Также среди посетителей будет проведена викторина, победитель которой получит памятные подарки от организаторов.Первые Часы обратного отсчета были запущены в 2015 году в Москве «Организационным комитетом «Россия-2018». Данная инициатива уже стала символом приближающегося Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. Ранее в 2016 году Часы обратного отсчета BUD AF были запущены в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи и Казани, а в 2017 – в Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде. В ближайший год этот символ ожидания футбольного праздника будет установлен во всех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и их аэропортах, сообщает пресс-служба администраии Самары.