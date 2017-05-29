В Самаре запустили Часы обратного отсчета BUD AF до ЧМ-2018

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В субботу, 27 мая на улице Ленинградской состоялся торжественный запуск Часов обратного отсчета BUD AF до футбольного первенства, часть игр которого пройдет в Самаре. Мероприятие организовано в рамках официальной программы по подготовке к мундиалю.Часы стартовали с отметки 382 – именно столько дней оставалось от момента запуска часов до официального открытия главного спортивного события 2018 года, сообщает сайт горадминистрации.На торжественном мероприятии присутствовали Посол Самары на предстоящем чемпионате Тагир Хайбулаев, а также представители власти города, депутаты, общественники, футбольные болельщики, жители и гости города.Напомним, что Часы обратного отсчета ранее были запущены в 8 российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.