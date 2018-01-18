В Самаре выполнены работы по строительству телекоммуникационной инфраструктуры до «Самара Арены»

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В общей сложности построено порядка 6,5 км линейных сооружений и выполнена их интеграция с существующей сетью кабельной телефонной канализации в точках на Московском шоссе, Волжском шоссе и ул. Демократической.Во вновь построенную канализацию заведены волоконно-оптические кабели и в настоящее время ведутся работы по монтажу оптических муфт и сварке оптических волокон.Масштабные работы по сооружению объекта связи начались полгода назад и включали в себя строительство телефонной канализации, прокладку волоконно-оптического кабеля, обустройство и защиту каналов, установку оборудования и монтаж 100 канализационных колодцев.Созданная оптическая инфраструктура послужит в дальнейшем основой для организации телеком-услуг, подключения информационных систем видеонаблюдения, оплаты парковки, мониторинга инженерных конструкций, отображения видеоинформации и синхронизации всехстадионных часов по эталону, сообщает пресс-служба облправительства.