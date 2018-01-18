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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самаре выполнены работы по строительству телекоммуникационной инфраструктуры до «Самара Арены»

18 января 2018 15:48
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В общей сложности построено порядка 6,5 км линейных сооружений и выполнена их интеграция с существующей сетью кабельной телефонной канализации в точках на Московском шоссе, Волжском шоссе и ул. Демократической.
В рамках выполнения работ по обеспечению стадиона «Самара Арена» и сопутствующих объектов телекоммуникационной инфраструктурой в соответствии с требованиями FIFA, выполнены работы по строительству кабельной коммуникационной канализации до стадиона через южный и северный вводы, до тренировочных площадок № 1, № 2 и зданий МВД и МЧС. Работа осуществлялась ПАО «Ростелеком».

В общей сложности построено порядка 6,5 км линейных сооружений и выполнена их интеграция с существующей сетью кабельной телефонной канализации в точках на Московском шоссе, Волжском шоссе и ул. Демократической.

Во вновь построенную канализацию заведены волоконно-оптические кабели и в настоящее время ведутся работы по монтажу оптических муфт и сварке оптических волокон.

Масштабные работы по сооружению объекта связи начались полгода назад и включали в себя строительство телефонной канализации, прокладку волоконно-оптического кабеля, обустройство и защиту каналов, установку оборудования и монтаж 100 канализационных колодцев.

Созданная оптическая инфраструктура послужит в дальнейшем основой для организации телеком-услуг, подключения информационных систем видеонаблюдения, оплаты парковки, мониторинга инженерных конструкций, отображения видеоинформации и синхронизации всех
стадионных часов по эталону, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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В общей сложности построено порядка 6,5 км линейных сооружений и выполнена их интеграция с существующей сетью кабельной телефонной канализации в точках на Московском шоссе, Волжском шоссе и ул. Демократической.
В Самаре выполнены работы по строительству телекоммуникационной инфраструктуры до «Самара Арены»
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