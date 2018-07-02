В Самаре в музыкальном батле встретились болельщики сборных Бразилии и Мексики
2 июля 2018 00:17
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Они «столкнулись» в музыкальном батле и сошлись на том, что все они из Латинской Америки!
А мы рады всем, передает пресс-служба депатамента информационной политики СО.
Видео здесь.
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