В Самаре установят систему видеонаблюдения на стадионе «Самара-Арена»
9 ноября 2017 09:46
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Работы проведут ООО «Альбитех» и «Безопасность СТ».
Транслировать происходящее на стадионе должны одновременно 48 камер. Их расположат таким образом, чтобы можно было получать картину событий изнутри здания и с трибун. Вся видеоинформация должна поступать в архив главного управления.
— На эти цели из федерального бюджета выделят 3 470 000 рублей, — поясняют в конкурсной комиссии. Рабочим нужно будет закончить все работы по установке оборудования до 13 декабря этого года.
Напомним, что отдельно установят систему видеонаблюдения на трех парковках у стадиона.
Площадь первой парковки составит 7,89 га, второй — 1,2 га, третьей — 7,9 га. Покрытие восточной и южной стоянок будет асфальтобетонным. При этом на восточной парковке оборудуют зону высадки пассажиров общественного транспорта (шаттлы).
Покрытие северной стоянки сделают из щебеночно-песчаной смеси. Также на ней оборудуют санитарную зону вдоль существующей малоэтажной жилой застройки. На стоянках установят ограждение, освещение и камеры видеонаблюдения, пишет 63.ру.
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