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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самаре установят еще шесть скульптур Волка Забиваки

20 марта 2018 17:55
111
Также продолжается установка инсталляций SAMARA2018. Объемные буквы уже можно увидеть около входа в парк им. Ю. А. Гагарина, на площади Куйбышева и на стадионе «Локомотив».
В Самаре на прошлой неделе установили первую скульптуру Официального Талисмана ЧМ-2018 Волка Забиваки около одного из отелей по ул. Алексея Толстого. Высота фигуры – 1,7 метра.

Всего таких скульптур в Самаре будет семь. Их в ближайшее время установят на туристических маршрутах, около билетного центра и на площади Куйбышева – площадке Фестиваля болельщиков FIFA.

Также продолжается установка инсталляций SAMARA2018. Объемные буквы уже можно увидеть около входа в парк им. Ю. А. Гагарина, на площади Куйбышева и на стадионе «Локомотив».

Напомним, мировое футбольное первенство пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Самара примет 6 матчей: 4 матча группового этапа (17 июня (Серия - Коста-Рика), 21 июня (Дания – Австралия), 25 июня (Россия – Уругвай), 28 июня (Сенегал – Колумбия), 1/8 финала (2 июля) и 1/4 финала (7 июля), сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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20 марта 2018  17:55
Также продолжается установка инсталляций SAMARA2018. Объемные буквы уже можно увидеть около входа в парк им. Ю. А. Гагарина, на площади Куйбышева и на стадионе «Локомотив».
В Самаре установят еще шесть скульптур Волка Забиваки
Также продолжается установка инсталляций SAMARA2018. Объемные буквы уже можно увидеть около входа в парк им. Ю. А. Гагарина, на площади Куйбышева и на стадионе... ЧМ-2018
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