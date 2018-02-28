В Самаре три теплохода будут плавучими гостиницами для проживания болельщиков и гостей ЧМ-2018

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Три теплохода будут плавучими гостиницами для проживания болельщиков и гостей ЧМ-2018.Кроме того, туристические компании запланировали прогулочные экскурсии по Волге на судах "Москва".Самара оказалась одним из немногих городов, в которых Минтранс РФ разрешил использовать суда во время ЧМ-2018, поскольку стадион Самара-Арена находится далеко от Волги. В большинстве городов, в которых будут проходить матчи чемпионата, судоходство на это время ограничили из соображений безопасности.Фото: globus-sport.ru