В Самаре судам разрешили ходить по волге во время ЧМ-2018
18 февраля 2018 11:56
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Акватория Волги будет открыта для навигации во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили представители Федерального агентства морского и речного транспорта.
— Только в трех городах-организаторах суда смогут беспрепятственно курсировать по воде, — рассказали в ведомстве. — Это Самара, Екатеринбург и Саранск.
В других городах будут действовать временные ограничения. Они не распространяются на буксиры и портовые служебные суда. Также без проблем в гавани смогут зайти корабли, чьи владельцы имеют разрешения от местных штабов организаторов мундиаля, и плавсредства от самой FIFA, пишет 63.ру.
Самара примет шесть матчей мирового первенства. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.
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