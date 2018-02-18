Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Куйбышевская транспортная прокуратура взяла на контроль проверку по этому происшествию.
В Похвистнево по колесами пассажирского поезда погибла женщина, переходившая пути в неположенном месте
Прощеное воскресенье: как возникла уникальная традиция перед Великим постом
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
У самарца двое мужчин отобрали "пятерку" и уехали на ней, оставив хозяина на обочине
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
В Тольяттинском магазине ссора между двумя посетителями закончилась госпитализацией одного из них
Тольяттинец до смерти избил бывшую жену и на два дня оставил в своей квартире Только после этого он вызвал полицию.
Тольяттинец до смерти избил бывшую жену и на два дня оставил в своей квартире
В Самаре судам разрешили ходить по волге во время ЧМ-2018
В Самаре судам разрешили ходить по волге во время ЧМ-2018
Житель Богатовского района избил бывшую жену и угрожал убить
Житель Богатовского района избил бывшую жену и угрожал убить
сегодня  Воскресенье,18 февраля, 18:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/02:
USD 56.36
-0.23
EUR 70.65
-0.02
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самаре судам разрешили ходить по волге во время ЧМ-2018

18 февраля 2018 11:56
244
В Самаре судам разрешили ходить по волге во время ЧМ-2018
Только в трех городах-организаторах суда смогут беспрепятственно курсировать по воде.

Акватория Волги будет открыта для навигации во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили представители Федерального агентства морского и речного транспорта.

— Только в трех городах-организаторах суда смогут беспрепятственно курсировать по воде, — рассказали в ведомстве. — Это Самара, Екатеринбург и Саранск.

В других городах будут действовать временные ограничения. Они не распространяются на буксиры и портовые служебные суда. Также без проблем в гавани смогут зайти корабли, чьи владельцы имеют разрешения от местных штабов организаторов мундиаля, и плавсредства от самой FIFA, пишет 63.ру.

Самара примет шесть матчей мирового первенства. Игры группового этапа пройдут 17, 21, 25 и 28 июня. Матч 1/8 финала запланирован на 2 июля, четвертьфинал — на 7 июля 2018 года. Кто сразится на поле «Самара Арены», узнаете, почитав наш онлайн-репортаж с последней жеребьевки.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 февраля 2018  11:56
В Самаре судам разрешили ходить по волге во время ЧМ-2018
В Самаре судам разрешили ходить по волге во время ЧМ-2018
Только в трех городах-организаторах суда смогут беспрепятственно курсировать по воде. ЧМ-2018
244
18 февраля 2018  10:59
На стадионе «Самара Арена» подходит к завершению укладка второго слоя кровли
На стадионе «Самара Арена» подходит к завершению укладка второго слоя кровли
К началу календарной весны эти работы завершатся. ЧМ-2018
270
16 февраля 2018  23:23
Где будут проверяться входные билеты и паспорта болельщика.
На входных зонах «Самара Арены» начали устанавливать ростовые турникеты
 Где будут проверяться входные билеты и паспорта болельщика.  ЧМ-2018
1051
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6884
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7429
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7293
Весь список
Спорт в регионе
18 февраля 2018  11:06
Игроки БК «Самара» сыграли в Матче молодых звезд
Игроки БК «Самара» сыграли в Матче молодых звезд
Сборная Единой молодежной лиги ВТБ в третий раз играла против сборной Ассоциации студенческого баскетбола. Спорт в регионе
214
18 февраля 2018  10:44
В Самаре состоялось открытие
В Самаре состоялось открытие "Кубка Митрополита" по дзюдо
На него собрались около 500 участников.  Спорт в регионе
224
16 февраля 2018  22:26
На чемпионате России по легкой атлетике спртсмены Самарской области завоевали две медали
На чемпионате России по легкой атлетике спртсмены Самарской области завоевали две медали
  Спорт в регионе
550
16 февраля 2018  19:17
Алексей Немов высказал свое личное мнение о том, где должен строиться Немов-центр
"Если у нас получится со строительством, я буду сюда привозить тренеров высокого уровня. Здесь будет очень много гимнастической активности. Надеюсь на это. И со... Спорт в регионе
567
16 февраля 2018  14:46
Гол Бурлака принес победу
Матч Кубка ФНЛ "Крылья Советов" – "Чайка"закончился со счетом 1:0
Гол Бурлака принес победу "Крыльям".  Спорт в регионе
721
16 февраля 2018  09:33
Баскетбольная «Самара» добилась десятой победы подряд
Баскетбольная «Самара» добилась десятой победы подряд
Следующий матч команда проведет 18 февраля. Спорт в регионе
372
16 февраля 2018  09:19
Главного тренера ЦСК ВВС отстранили от управления командой
Главного тренера ЦСК ВВС отстранили от управления командой
В четверг, 15 февраля, часть самарской команды вновь отказалась выходить на лед. Спорт в регионе
274
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
399
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
363
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
761
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
594
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
643
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1967
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
265
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
504
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3625
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2078
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2516
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2406
Весь список

Мероприятия
Сегодня в Самаре широко отмечают Масленицу
В Самаре на площади Куйбышева впервые пройдет блинный фестиваль
В Самаре состоится открытый турнир по спортивной гимнастике «На призы чемпионки мира Анны Дементьевой»
Весь список
Популярное
за сегодня

В ДТП на Ново-Садовой в Самаре Lada Granta перевернулась на крышу

547

Сегодня в Самаре широко отмечают Масленицу

378

В Тольятти мать одним ударом ножа убила сына во время пьяной ссоры

356
за неделю

Самарский блогер снял, как рабочие укладывают последний слой купола стадиона "Самара Арена"

2368

В Самаре задержан мужчина, истязавший 7-летнего пасынка

1722
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда