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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самаре решают, чем кормить туристов на ЧМ-2018

15 ноября 2017 22:20
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Ожидается, что город посетят около 500 тысяч туристов.
Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самаре специалисты Роспоребнадзора будут исследовать суточные пробы еды во всех заведениях общественного питания, сообщает 63.ru. Это необходимо для того, чтобы предотвратить случаи отравления туристов. Кроме того, все заведения должны будут согласовать меню с органами власти, рассказала ведущий специалист-эксперт отдела по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Самарской области Елена Глинская.


Эксперт пояснила, что предприятиям запрещают готовить макароны по-флотски, использовать творог из непастеризованного молока, а также блинчики с творогом, готовить консервы из овощей, рыбы и грибов. Нельзя применять сушеные грибы.

По ее словам, в Самаре ежедневно будут оценивать качество полуфабрикатов и фритюрного жира. Роспотребнадзор будет проводить внеплановые проверки мест общепита без предупреждения.

— Нужно будет ориентироваться на простую европейскую и русскую кухню и, скорее всего, исключить из меню холодец, окрошку и прочее. Иностранцы могут просто не понять эти блюда, — отметил заместитель руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Владимир Петров.

Ожидается, что город посетят около 500 тысяч туристов.




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Комментарии



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