В Самаре решают, чем кормить туристов на ЧМ-2018

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Эксперт пояснила, что предприятиям запрещают готовить макароны по-флотски, использовать творог из непастеризованного молока, а также блинчики с творогом, готовить консервы из овощей, рыбы и грибов. Нельзя применять сушеные грибы.По ее словам, в Самаре ежедневно будут оценивать качество полуфабрикатов и фритюрного жира. Роспотребнадзор будет проводить внеплановые проверки мест общепита без предупреждения.— Нужно будет ориентироваться на простую европейскую и русскую кухню и, скорее всего, исключить из меню холодец, окрошку и прочее. Иностранцы могут просто не понять эти блюда, — отметил заместитель руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Владимир Петров.Ожидается, что город посетят около 500 тысяч туристов.