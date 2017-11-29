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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к Финальной Жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018

29 ноября 2017 13:24
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В Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к Финальной Жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Вход свободный для всех желающих.
Вход свободный для всех желающих.

1 декабря в Москве состоится Финальная Жеребьевка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм. В честь этого события, Правительство Самарской области и Администрация Самары приглашают всех любителей футбола в спорткомплекс «МТЛ Арена» на городской праздник.

В программе мероприятия:

С 10.00 до 18.00 - турнир по киберфутболу «Samara Open Cup»
С 17.00 до 18.00 - турнир по настольному футболу и мини-футболу
С 18.00 до 19.00 - развлекательная программа
С 19.00 до 20.00 - прямая трансляция Финальной Жеребьевки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм.

Вход свободный!
Каждый участник получит сувенир с символикой ЧМ-2018.
В рамках турнира ФКФ России проведет виртуальный Чемпионат мира по футболу FIFA 2018тм (групповая стадия и стадия плей-офф). Каждый из участников турнира получит шанс сыграть за одну из команд-участниц ЧМ-2018 и побороться за титул чемпиона.

Победитель и призеры получат подарки с символикой Самары – города-организатора ЧМ-2018, мяч с автографами игроков футбольной команды «Крылья Советов», а главным призом для победителя станет официальное приглашение в качестве почетного гостя на открытие стадиона «Самара Арена» и матч сборной России, который пройдет в Самаре 25 июня 2018 года.
Подать заявку на участие можно в группе vk.com/cyberfootball_Samara
Тема для регистрации игроков: https://vk.com/topic-67432564_36062687

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Комментарии



ЧМ-2018
29 ноября 2017  13:24
В Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к Финальной Жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Вход свободный для всех желающих.
В Самаре пройдет городской праздник, приуроченный к Финальной Жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
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