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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самаре появится 7 скульптур волка Забиваки

24 ноября 2017 09:27
129
В Самаре появится 7 скульптур волка Забиваки Их намерены установить до конца года.
Их намерены установить до конца года.

Талисман грядущего чемпионата мира 2018 появится на улицах Самары. 7 скульптур волка по имени Забивака заказало учреждение «Самараинформресурс».
Высота талисмана чемпионата мира — 1,7 метра. От подрядчика требуют, чтобы скульптуры были устойчивыми и прочными. При этом Забивака должен не терять лицо при любой погоде: краска не должна стираться и бледнеть, а сама фигура не должна терять форму. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок.

За 7 талисманов ЧМ-2018 предлагают 1,46 миллиона рублей.
Скульптуры должны появиться до конца текущего года, пишет "КП в Самаре".

Напомним, чемпионат мира в России пройдет в июне-июле будущего года. Самара примет шесть матчей мундиаля: четыре игры группового этапа и встречи 1/8 и ¼ финала. Один матч на «Самара Арене» сыграет сборная России.

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