В Самаре открылся Центр регистрации и выдачи FAN ID ЧМ-2018
19 декабря 2017 17:10
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Параллельно с Самарой торжественные церемонии открытия Центров проходили в Нижнем Новгороде и Ростове-на- Дону. В нашем городе в мероприятии участвовали Директор Департамента реализации стратегических проектов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Черненко, врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин, врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин и руководитель департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самары Виктор Анисатов. Футбольную общественность Самары представляли заслуженный ветеран и игрок ПФК «Крылья Советов» Антон Бобер и Суперболельщик города-организатора Елизавета Леванова.
Первой частью церемонии стал телемост всех городов-организаторов с Министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым. Во время виртуального общения Центры были официально открыты. Затем Антон Бобер вручил Елизавете Левановой первый самарский Паспорт болельщика.
«Я посещала матчи Кубка Конфедерация FIFA 2017, тогда оформляла Паспорт болельщика самостоятельно, – рассказала Елизавета Леванова. – Процедура простая и понятная. Сейчас мне очень приятно получить первый FAN ID в Самаре. Очень жду начало Чемпионата мира FIFA и планирую посетить матчи не только на «Самара Арене», но и в других городах, а болеть, конечно, буду за сборную России».
Паспорт болельщика (FAN ID) — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков (далее – Система) и выдается в целях комфортного и безопасного пребывания зрителей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (далее – ЧМ-2018) на стадионах проведения матчей ЧМ-2018 в России. Такую карту должен получить каждый зритель, купивший билет(ы) на футбольные матчи ЧМ-2018. Зрителю необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или пройти процедуру регистрации в Центре выдачи Паспорта болельщика. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз на все матчи ЧМ-2018 и представляет собой заламинированный бланк.
«Паспорт болельщика поможет нам всем получить удовольствие от футбола, не беспокоясь о вопросах безопасности, – сказал Дмитрий Шляхтин. – Мы ждем много болельщиков из других регионов России и других стран, в Самаре будет работать одна из самых больших фан-
зон ЧМ-2018, вместе с коллегами будем делать все, чтобы все любители футбола чувствовали себя комфортно и наслаждались турниром».
Для оформления FAN ID необходим, помимо персональных данных, и номер билета, по которому планируется первое посещение матча ЧМ-2018. Отметим, что до 31 января продолжается второй этап продажи билетов – продажа путем случайной жеребьевки.
«Благодарю коллег из Министерства связи и массовых коммуникаций России за продуктивную и оперативную совместную работу. Нам удалось точно в срок и без каких-либо трудностей подготовить и открыть самый большой на данный момент в России Центр выдачи
FAN ID, – отметил Станислав Казарин. – Самара примет один из важнейших матчей Чемпионата – игру сборных команд России и Уругвая, но мы к этому будем готовы и с радостью встретим всех болельщиков, которые приедут в наш город».
В Самаре дополнительные Центры выдачи FAN ID будут открыты также у стадиона «Самара Арена».
«Паспорт болельщика – полноценный идентификационный документ, плюс – он содержит элементы, требующиеся для виз, ведь иностранные граждане смогут въезжать в Россию именно по FAN ID, также карта имеет электронный носитель и все необходимые технологии защиты, подделать ее невозможно», – сказал Андрей Черненко.
Фото: Анар Мовсумов
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Комментарии
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19 декабря 2017 17:10
Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз на все матчи ЧМ-2018 и представляет собой заламинированный бланк. ЧМ-2018
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