В Самаре откроется центр регистрации и выдачи паспорта болельщика ЧМ-2018

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19 декабря 2017 года в 11.00 по московскому времени в трех городах – Самаре, Ростове-на- Дону, Нижнем Новгороде состоится торжественное открытие центров регистрации и выдачи паспорта болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.В открытии центров выдачи примут участие представители Минкомсвязи России, представители администраций субъектов Российской Федерации, а также Суперболельщики, которые были отобраны представлять всех любителей футбола своего города-организатора ЧМ-2018.Места проведения:– Самара, Московское шоссе, д. 17, ТЦ «Сила Спорта»;– Ростов-на- Дону, ул. Нижнебульварная, д. 6;– Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 28.Начало мероприятия: 11:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба облправительства.фото с официального сайта ЧМ-2018