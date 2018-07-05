Я нашел ошибку
Главные новости: 
Чистая прибыль «ТольяттиАзота» за первый квартал 2018 года превысила 2 млрд рублей
Чистая прибыль «ТольяттиАзота» за первый квартал 2018 года превысила 2 млрд рублей
Колумнист The Telegraph Джим Уайт зовет англичан угощаться самарским пивом
Колумнист The Telegraph Джим Уайт зовет англичан угощаться самарским пивом
В Самаре не будут усиливать меры безопасности для английских болельщиков
В Самаре не будут усиливать меры безопасности для английских болельщиков
Спецназовцы со специальным снаряжением должны научить их нырять с аквалангом.
В Тайланде спасатели готовятся вызволять детей из затопленной пещеры
Английские фанаты рвутся на рейс Лондон — Самара, чтобы смотреть на победы не только по телевизору.
«В Самару за любые деньги!». Как попасть на игру в Самаре — вопрос который обсуждают сегодня во многих британских СМИ
Шоу барабанов, танцы и выступления групп
6 июля культурно-развлекательная программа самарского фанфеста начнется в 16 часов. Программа
Радует, что правительство РФ осознает, что сажать людей за репосты — это действительно чрезмерно.
В России могут отменить уголовную ответственность за репосты и мемы
Подавляющее большинство ходит с базовыми версиями смартфонов.
Какими смартфонами пользуются иностранные болельщики ЧМ- 2018
сегодня  Пятница, 6 июля, 02:40
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/07:
USD 63.26
0.03
EUR 73.96
0.25
Искать
Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самаре не будут усиливать меры безопасности для английских болельщиков

5 июля 2018 23:52
201
Руководитель Департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев сообщил в интервью «Omnisport», что дополнительные меры безопасности в преддверии матча между сборными Швеции и Англии не потребуются, передает «СО» ОНЛАЙН
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
5 июля 2018  23:55
Колумнист The Telegraph Джим Уайт зовет англичан угощаться самарским пивом
Колумнист The Telegraph Джим Уайт зовет англичан угощаться самарским пивом
  ЧМ-2018
267
5 июля 2018  23:52
В Самаре не будут усиливать меры безопасности для английских болельщиков
В Самаре не будут усиливать меры безопасности для английских болельщиков
  ЧМ-2018
200
5 июля 2018  23:23
Английские фанаты рвутся на рейс Лондон — Самара, чтобы смотреть на победы не только по телевизору.
«В Самару за любые деньги!». Как попасть на игру в Самаре — вопрос который обсуждают сегодня во многих британских СМИ
Английские фанаты рвутся на рейс Лондон — Самара, чтобы смотреть на победы не только по телевизору.   ЧМ-2018
306
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7324
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7845
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7661
Весь список
Спорт в регионе
5 июля 2018  20:25
31 июля, после сбора в Австрии, "Крылья Советов" проведут на "Самара Арене" первый матч сезона против московского ЦСКА
"Крылья Советов" отправились на сбор в Австрию.  Спорт в регионе
203
5 июля 2018  14:49
В город приехали гости с мировым именем: хоккеист клуба НХЛ
Чапаевск посетил обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов
В город приехали гости с мировым именем: хоккеист клуба НХЛ "Вашингтона" Евгений Кузнецов, недавно ставший обладателем Кубка Стэнли, и его агенты, наши... Спорт в регионе
210
5 июля 2018  14:37
В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Софья вместе с партнерами по сборной РФ завоевала золото.
Тольяттинская спортсменка выиграла первенство Европы по плаванию
В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем Софья вместе с партнерами по сборной РФ завоевала золото.   Спорт в регионе
174
5 июля 2018  10:53
Тольяттинская спортсменка выиграла первенство Европы по плаванию
Тольяттинская спортсменка выиграла первенство Европы по плаванию
Юношеское первенство Европы по плаванию проходит в Хельсинки (Финляндия). Спорт в регионе
181
5 июля 2018  09:23
Самарские
Самарские "Крылья Советов" планируют принять 2-3 новичков
Об этом рассказал врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Спорт в регионе
243
4 июля 2018  00:36
В первом матче наша команда обыграла сербскую
«Крылья Советов» провели два матча в последний игровой день сборов в Сербии
В первом матче наша команда обыграла сербскую "Мачву" со счетом 2:0.  Спорт в регионе
469
3 июля 2018  22:13
К нам едут желто-синие!
7 июля сборная Швеции‏ сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на "Самара Арене"
К нам едут желто-синие!  Спорт в регионе
505
Весь список


Видео
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
282
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
1747
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2186
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
806
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
897
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
283
Весь список

Фоторепортажи
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2374
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1450
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2644
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
168
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
537
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
827
Весь список

Мероприятия
В библиотеке Камышлинского района состоится встреча с самарским поэтом и бардом Виктором Володиным
Что ждет участников на Молодежном форуме ПФО «iВолга-2018»
Накануне Дня семьи, любви и верности на Самарской станции переливания крови пройдет семейный донорский праздник
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда