В Самаре матчи ЧМ-2018 по футболу посетили 82 тысячи человек

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Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону и Самара - ТОП городов у зрителей матчей Чемпионата мира-2018.Матч сборных Дании и Австралии на "Самара Арене" увидели 40 727 зрителей, а Коста-Рики и Сербия - 41 232 зрителей.В Самаре на двух матчах Чемпионата мира-2018 побывало 82 тысячи зрителей, а по всей России уже более 1 миллиона.Самым посещаемым на чемпионате стал матч открытия в московских "Лужниках", который увидели более 78 тысяч человек, между сборными России и Саудовской Аравии, а самым непосещаемым стал матч Уругвая и Египта в Екатеринбурге в первом туре - 27 тысяч зрителей.