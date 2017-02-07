В Самаре к участию в программе Городских волонтеров ЧМ-2018 присоединяются представители крупных организаций

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Регистрация кандидатов в команду самарских городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России завершится 28 февраля 2017 года. Сегодня число заполненных заявок приближается уже к 4500 – конкурс на место в команде из 1335 человек уже серьезный. Однако чтобы дать шанс на участие в организации Чемпионата мира занятым основной работой, но неравнодушным к футболу и своему городу самарцам, Центр подготовки и привлечения городских волонтеров проводит серию выездных мероприятий для специалистов региональных предприятий и организаций.«Средний возраст желающих присоединиться к Городским волонтерам, согласно полученным заявкам, – 21-23 года, но есть и более ста добровольцев «серебряного возраста», которые уже активно участвуют в наших мероприятиях и очень хотят стать частью команды в 2018 году. Цель же сегодняшнего рекрутинга – привлечь активных работающих самарцев, – рассказала координатор волонтерских программ АНО «Дирекция-2018»Первую из таких выездных регистраций кандидатов в волонтеры провели в понедельник, 6 февраля. Сотрудникам одного из самарских предприятия представили программу «Городские волонтеры», затем всем желающим помогли заполнить заявки на официальном сайте программы, и сразу же провели очные интервью.Участники программы «Городские волонтеры» в 2018 году будут помогать в создании атмосферы праздничного, гостеприимного и комфортного города-организатора ЧМ, познакомят участников и гостей Чемпионата с Самарой, а также примут участие в организации Фестиваля болельщиков FIFA на площади им. Куйбышева, сообщает пресс-служба облправительства.