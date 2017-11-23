В Самаре энергетики сыграли в футбол в рамках подготовки к будущему ЧМ-2018
23 ноября 2017 12:53
86
22 ноября года в Самаре на пл. Куйбышева прошел первый футбольный матч в рамках подготовки к ЧМ-2018.
На площадке будущей фан-зоны ЧМ-2018 футбольные команды энергетических компаний, осуществляющих подключение объектов чемпионата, сыграли между собой в товарищеском матче. Именно энергетики первыми сыграли в футбол в рамках подготовки к будущему Чемпионату.
Для энергетиков АО «ССК», чемпионат начался уже с 2016 года, когда была подключена первая подстанция на территории стадиона «Самара Арена». С 2016 года и по сей день прокладываются кабельные линии, протягиваются линии электропередач, устанавливаются трансформаторные подстанции. И данная игра знаменует собой завершение еще одного этапа подготовки фанатской зоны ЧМ-2018 на пл. Куйбышева.
Это установка двух трансформаторных подстанций мощностью 630 кВА каждая, и прокладка около 1000 метров кабельных линий. Одна такая подстанция может обеспечить электроснабжением шесть зданий аналогичных Самарскому академическому театру оперы и балета. В дальнейшем подстанция, снабженная современным энергоемким и энергосберегающим оборудованием, позволит обеспечить электропитанием не только центральную площадь, но и близлежащие жилые кварталы.
Футбольный матч между энергетиками завершился со счетом 5:2 в пользу ПАО «МРСК Волги». Для сохранения в истории чемпионата этого уникального матча участникам мероприятия были вручены футбольные мячи с памятной надписью. Один из мячей торжественно передан в будущий музей ЧМ-2018 в Самаре.
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Комментарии
ЧМ-2018
23 ноября 2017 12:53
Данная игра знаменует собой завершение еще одного этапа подготовки фанатской зоны. ЧМ-2018
86
23 ноября 2017 12:41
Каждому стадиону будет оказано полное содействие в организации системы управления. ЧМ-2018
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Он считает ситуацию с подготовкой к мундиалю в Самаре достаточно напряженной. ЧМ-2018
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