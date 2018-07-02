В Самаре более 208 тысяч зрителей посетили матчи ЧМ-2018

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На 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными командами Бразилии и Мексики на стадионе "Самара Арена" присутствовали 41 тысяча 970 человек. Это - повторение зрительского рекорда.Рекорд "Самара Арены" - 41 тысяча 970 зрителей на матчей между сборными России и Уругвая.В Самаре пять матчей ЧМ-2018 увидели 208 тысяч 69 зрителей.Самара находится на 6-7 месте по посещаемости матчей ЧМ-2018.С 14 июня по 2 июля матчи Чемпионата мира-2018 в 11 городах России посетили более 2,4 миллиона человек.На стадионе "Самара Арена" 7 июля пройдет матч 1/4 финала ЧМ-2018.