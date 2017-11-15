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Новости /  Спорт /  ЧМ-2018  

В Самаре - городе-организаторе ЧМ-2018 пройдет Всероссийский урок «Футбол без дискриминации»

15 ноября 2017 16:19
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Урок пройдет в более чем 70 школах по всей стране.
16 ноября, в Международный день толерантности, во всех городах-организаторах ЧМ-2018 состоится Всероссийский школьный урок «Футбол без дискриминации». Урок пройдет в более чем 70 школах по всей стране, его организаторами являются Оргкомитет «Россия-2018» и Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности.
 
В рамках Всероссийского урока школьников ждет интересная интерактивная программа, включающая просмотр тематического фильма, индивидуальные и групповые задания, дискуссии, решения кейсов и многое другое.
 
Основная цель урока «Футбол без дискриминации» состоит в создании среды, свободной от дискриминации на всех официальных мероприятиях ЧМ-2018, а также профилактика дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного поколения в контексте подготовки Чемпионата мира по футболу на примере гуманистических ценностей футбола.
 
В Самаре в проведении урока «Футбол без дискриминации» примет участие защитник ПФК «Крылья Советов» Жозе Надсон, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



ЧМ-2018
15 ноября 2017  16:19
Урок пройдет в более чем 70 школах по всей стране.
В Самаре - городе-организаторе ЧМ-2018 пройдет Всероссийский урок «Футбол без дискриминации»
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