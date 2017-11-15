В Самаре - городе-организаторе ЧМ-2018 пройдет Всероссийский урок «Футбол без дискриминации»
15 ноября 2017 16:19
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В рамках Всероссийского урока школьников ждет интересная интерактивная программа, включающая просмотр тематического фильма, индивидуальные и групповые задания, дискуссии, решения кейсов и многое другое.
Основная цель урока «Футбол без дискриминации» состоит в создании среды, свободной от дискриминации на всех официальных мероприятиях ЧМ-2018, а также профилактика дискриминирующего поведения, воспитание ответственного, толерантного, гражданско-ориентированного поколения в контексте подготовки Чемпионата мира по футболу на примере гуманистических ценностей футбола.
В Самаре в проведении урока «Футбол без дискриминации» примет участие защитник ПФК «Крылья Советов» Жозе Надсон, сообщает пресс-служба облправительства.
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